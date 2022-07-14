Российский хоккеист решил инвестировать в недвижимость

Хоккеист "Тампы" Михаил Сергачев планирует вложить заработанные по новому контракту деньги в недвижимость. Об этом он в четверг рассказал журналистам.

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По новому восьмилетнему контракту, который будет действовать с сезона-2023/24, Сергачев заработает $68 млн (порядка 4 млрд рублей - прим. ТАСС).

"Буду вкладывать деньги, но никакого бизнеса. Ни мойку, ни кальян открывать не собираюсь. Больших трат не намечается, думаю, займусь недвижимостью", - сказал Сергачев.

Защитник рассказал, что подписание контракта является для него новым вызовом.

"Теперь это мотивация доказывать, что я стою этих денег", - подчеркнул он.