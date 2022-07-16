Стало известно, чем занимается в армии хоккеист Федотов

Хоккеист Иван Федотов находится на территории воинской части в Архангельской области, он пытается поддерживать физическую форму, заявил адвокат спортсмена Алексей Пономарев.

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«Федотов находится в Архангельской области на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее», – сообщил защитник РИА «Новости».

Адвокат выразил обеспокоенность слухами о том, что хоккеиста якобы могут отправить на Украину, где ведется спецоперация.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге сотрудниками военкомата.

Источник сообщал, что Федотову грозит до двух лет лишения свободы якобы за уклонение от призыва на военную службу.