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1 час назад

Адвокат рассказал, чем занимается в армии хоккеист Федотов

Деловая газета "Взгляд"

Хоккеист Иван Федотов находится на территории воинской части в Архангельской области, он пытается поддерживать физическую форму, заявил адвокат спортсмена Алексей Пономарев.

Стало известно, чем занимается в армии хоккеист Федотов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федотов находится в Архангельской области на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее», – сообщил защитник РИА «Новости».

Адвокат выразил обеспокоенность слухами о том, что хоккеиста якобы могут отправить на Украину, где ведется спецоперация.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге сотрудниками военкомата.

Источник сообщал, что Федотову грозит до двух лет лишения свободы якобы за уклонение от призыва на военную службу.

Позднее стало известно, что у следователей нет претензий к Федотову. Уточняется, что никакого военного билета он не приобретал.

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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