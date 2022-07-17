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17 минут назад

Сайт НХЛ включил четверых россиян в топ-10 лучших игроков лиги

Lenta.ruиещё 2

Журналисты сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовали список из 250 лучших игроков, выступающих в лиге на данный момент.

Сайт НХЛ включил четверых россиян в топ-10 лучших игроков лиги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В топ-10 аналитики включили четверых россиян: на шестом месте оказался форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на восьмое место отправили голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, девятую строчку занял его коллега по амплуа Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Десятку сильнейших замкнул форвард «Тампы» Никита Кучеров.

В число десяти лучших хоккеистов НХЛ не попал форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, он занял 15-е место. Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин расположился на 53-й строчке.

Всего в топ-250 присутствует 22 российских игрока. Рейтинг возглавляет канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Конор Макдэвид.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Кирилл Капризов,Евгений Малкин,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Андрей Василевский,
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