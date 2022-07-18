Российский нападающий обратился в арбитраж НХЛ по поводу зарплаты

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин обратился в арбитраж лиги. Помимо россиянина, не смогли договориться со своими клубами по зарплате еще 23 ограниченно свободных агента.

Фото: Gerry Broome/AP Gerry Broome/AP

«Что касается наших переговоров с «Нэшвиллом», мы вели переговоры два месяца, но не договорились. Наша работа продолжается», — передает слова агента игрока Шуми Бабаева «Чемпионат».

В прошлом сезоне в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ Тренин сыграл в 78 матчах и набрал 24 (17+7) очка, в 4 играх плей-офф на его счету 3 гола.

Последние два года нападающий зарабатывал в «Предаторз» 725 тысяч долларов за сезон. В «Нэшвилл» россиянин перешел в 2019 году. Нападающий запомнился в своем дебютном сезоне дракой с многолетним капитаном «Бостон Брюинз» Зденом Харой. Россиянин вышел победителем из этой схватки.