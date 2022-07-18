Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Российский нападающий "Нэшвилла" Тренин обратился в арбитраж НХЛ по поводу зарплаты

Газета.Ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин обратился в арбитраж лиги. Помимо россиянина, не смогли договориться со своими клубами по зарплате еще 23 ограниченно свободных агента.

Российский нападающий обратился в арбитраж НХЛ по поводу зарплаты
Фото: Gerry Broome/APGerry Broome/AP

«Что касается наших переговоров с «Нэшвиллом», мы вели переговоры два месяца, но не договорились. Наша работа продолжается», — передает слова агента игрока Шуми Бабаева «Чемпионат».

В прошлом сезоне в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ Тренин сыграл в 78 матчах и набрал 24 (17+7) очка, в 4 играх плей-офф на его счету 3 гола.

Последние два года нападающий зарабатывал в «Предаторз» 725 тысяч долларов за сезон. В «Нэшвилл» россиянин перешел в 2019 году. Нападающий запомнился в своем дебютном сезоне дракой с многолетним капитаном «Бостон Брюинз» Зденом Харой. Россиянин вышел победителем из этой схватки.

Арбитражные слушания пройдут с 27 июля по 11 августа, при этом игроки вправе продлить соглашения со своими клубами до начала разбирательств.

Хоккей,Шуми Бабаев,Яков Тренин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители