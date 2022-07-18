Американский защитник не явился на предсезонные сборы КХЛ

«Команда начала предсезонный сбор вовремя. Причины отсутствия Ника Бэйлена мне неизвестны.



Селекция идет, она не прекращалась. По приглашению других легионеров пока сказать что-то определенное мне сложно. Я рад каждому хорошему игроку», – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.