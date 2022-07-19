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1 час назад

Шестеркин отказался помогать Овечкину побить рекорд Гретцки

Елена Прошина

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу шайб в Национальной хоккейной лиге. Его слова передает «РБК Спорт».

Шестеркин отказался помогать Овечкину побить рекорд Гретцки
Фото: ReutersReuters

«Лично я верю, что у него все получится», — сказал Шестеркин, со смехом добавив, что «сам он помогать ему в этом не будет».

Стоит отметить, что на счету Овечкина на сегодняшний день 780 заброшенных шайб. Он занимает третье место в истории НХЛ по числу голов. Лидером таблицы является Уэйн Гретцки с 894 шайбами, за ним следует Горди Хоу с 801 голом.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Уэйн Гретцки,
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