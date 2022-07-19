Шестеркин отказался помогать Овечкину побить рекорд Гретцки

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу шайб в Национальной хоккейной лиге. Его слова передает «РБК Спорт».
«Лично я верю, что у него все получится», — сказал Шестеркин, со смехом добавив, что «сам он помогать ему в этом не будет».
Стоит отметить, что на счету Овечкина на сегодняшний день 780 заброшенных шайб. Он занимает третье место в истории НХЛ по числу голов. Лидером таблицы является Уэйн Гретцки с 894 шайбами, за ним следует Горди Хоу с 801 голом.