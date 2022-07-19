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1 час назад

Капитан сборной России по хоккею высказался о ситуации Федотова, призванного на службу

Чемпионат.com

Нападающий «Ак Барса» и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв поделился мыслями о ситуации российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

Капитан сборной России отреагировал на ситуацию с Федотовым
Фото: ТАССТАСС

«Очень хороший вратарь. О голкиперах в принципе говорят, что они половина команды. Федотов же всё доказал. И помог ЦСКА завоевать Кубок Гагарина, и в сборной на Олимпиаде тащил. Классный вратарь. Но сейчас он попал в не очень хорошую ситуацию.

Легко ли после армии вернуться в большой спорт? Смотря сколько Федотов будет служить. Если он проведёт целый год без хоккея и тренировок, это очень тяжело. Понятно, что парню только 25 лет и он может сразу же набрать форму. Вот посмотрите на Славку Войнова — он не играл целый год, а вышел и был в порядке в КХЛ.

Есть игроки, которые могут так делать. А бывают те, кто пропустит три-четыре месяца и уже не сможет вернуться на пик формы. Я надеюсь, что Федотов относится к первому типу и у него всё будет хорошо. Могу выразить Ивану только слова поддержки. Классный вратарь. Наверное, он не думал, что такое с ним произойдёт вместо «Филадельфии»…

Может, Федотов всё-таки доедет до «Флайерз»? Будем смотреть, да. Желаю ему удачи, чтобы сбылось всё, что он задумал», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Хоккей,Иван Федотов,Вадим Шипачев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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