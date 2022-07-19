Илья Михеев рассказал о причинах ухода из «Торонто»

Существовал ли хоть маленький шанс остаться в «Торонто»? Шанс всегда есть, но так получилось. «Торонто» навсегда останется в сердце. Самую первую команду никогда не забудешь, у меня хорошие отношения и с игроками, и с персоналом. Все меня поздравили, когда я подписался с «Ванкувером». Я бы, может, и рад был остаться в «Торонто», но не всегда всё зависит от меня», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.