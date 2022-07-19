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1 час назад

Илья Михеев рассказал о причинах ухода из «Торонто»

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев рассказал, как случился его уход из «Торонто Мэйпл Лифс».

Илья Михеев рассказал о причинах ухода из «Торонто»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Чья была инициатива в расставании с «Торонто»? Было понятно, что у меня заканчивается контракт, и я выходил на рынок. Первый раз в жизни мог сделать выбор сам. Рассматривали варианты на будущее, хотели долгосрочную перспективу, а не контракт на год или два. Плюс надо понимать ситуацию «Торонто» с потолком и с составом.

Существовал ли хоть маленький шанс остаться в «Торонто»? Шанс всегда есть, но так получилось. «Торонто» навсегда останется в сердце. Самую первую команду никогда не забудешь, у меня хорошие отношения и с игроками, и с персоналом. Все меня поздравили, когда я подписался с «Ванкувером». Я бы, может, и рад был остаться в «Торонто», но не всегда всё зависит от меня», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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