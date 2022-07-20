Генсекретарь IIHF высказался о сборной России

"В течение первых недель работы контакта не было ни в одну, ни в другую сторону. Иногда мир меняется. Двери нужно держать открытыми, но сейчас не время", - сказал Нурминен.

Напомним, что сборная России пропустила чемпионат мира по хоккею 2022 года, который прошел в Финляндии. IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.