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2 часа назад

«Я не ждал и не смотрел в сторону Америки. Хотел вернуться домой» — Радулов

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Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о том, как согласился на предложение продолжить карьеру в казанском клубе.

«Не ждал и не смотрел в сторону Америки. Хотел вернуться домой»
Фото: Icon Sportswire / Contributor / Icon Sportswire / Gettyimages.ruIcon Sportswire / Contributor / Icon Sportswire / Gettyimages.ru

— После не самого удачного сезона в карьере двойная мотивация — доказать?

— Так получилось, что весь сезон были травмы. До этого в сезоне сыграл лишь 11 игр. Где-то было тяжело, где-то пропало доверие тренерского штаба. Не хочу оправдываться — обе стороны должны посмотреть в зеркало.

— Как восприняли новость о 68 матчах в «регулярке»?

— Да хоть 82! Тренироваться хуже, чем играть (смеется).

— Какие предложения у вас были, помимо «Ак Барса»?

— Я не ждал и не смотрел в сторону Америки. Хотел вернуться домой. Поступило хорошее предложение — я согласился. У меня двое детей, один из них не всегда живет со мной, скоро пойдет в школу, хотелось быть поближе к нему.

— Таким игрокам, как вы, надо держать раздевалку в своих руках?

— Она сама держится. У нас опытный коллектив.

— Если бы игроки выбирали капитана, за кого голосовал бы?

— За Даниса Зарипова. Он давно здесь, живая легенда, — сказал Радулов.

Хоккей,Данис Зарипов,Александр Радулов,
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