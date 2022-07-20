Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о том, как согласился на предложение продолжить карьеру в казанском клубе.
— После не самого удачного сезона в карьере двойная мотивация — доказать?
— Так получилось, что весь сезон были травмы. До этого в сезоне сыграл лишь 11 игр. Где-то было тяжело, где-то пропало доверие тренерского штаба. Не хочу оправдываться — обе стороны должны посмотреть в зеркало.
— Как восприняли новость о 68 матчах в «регулярке»?
— Да хоть 82! Тренироваться хуже, чем играть (смеется).
— Какие предложения у вас были, помимо «Ак Барса»?
— Я не ждал и не смотрел в сторону Америки. Хотел вернуться домой. Поступило хорошее предложение — я согласился. У меня двое детей, один из них не всегда живет со мной, скоро пойдет в школу, хотелось быть поближе к нему.
— Таким игрокам, как вы, надо держать раздевалку в своих руках?
— Она сама держится. У нас опытный коллектив.
— Если бы игроки выбирали капитана, за кого голосовал бы?
— За Даниса Зарипова. Он давно здесь, живая легенда, — сказал Радулов.