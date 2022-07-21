"Надо было в лицо Овечкину сказать это" - Губерниев обратился к Терюшкову

«Надо было Роману сказать это в лицо Александру Овечкину, когда он приезжал. Овечкин – один из основателей движения Putin Team.



Я давно знаком с Романом Терюшковым, он очень горячий парень и выдает желаемое за действительное.



Я бы перефразировал его слова: наоборот, наши энхаэловцы – посланцы блистательной спортивной России, мы им должны рукоплескать. Такие же, как наши теннисисты, бойцы UFC и все те, кто может сейчас выступать на международных соревнованиях.



Им нужно выписать благодарность отдельным постановлением Государственной Думы Российской Федерации. Они посланцы добра и мира», – сказал комментатор.