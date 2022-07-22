Латвия не отпустила вратаря в российский хоккейный клуб

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42 минуты назад

Латвийская хоккейная федерация отклонила переход голкипера Калниньша в "Амур"

Газета.Ruиещё 2

Латвийская хоккейная федерация (LHF) запретила переход своего игрока Яниса Калниньша в хабаровский «Амур». Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Фото: Газета.руГазета.ру

В июле этого года латвийский голкипер стал игроком клуба из Хабаровска. Заявка на переход игрока поступила на этой неделе, после чего LHF заблокировала трансфер.

Стоит отметить, что весной в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Прошлым клубом Калниньша стала «Таппара» из Финляндии. Латыш уже ранее был участником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), когда выступал за минское «Динамо» и финский «Йокерит».

С 2015 года Калниньш вызывается в национальную сборную своей страны. С командой Латвии голкипер прошел четыре чемпионата мира и Олимпийские игры в Пекине.

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.

Хоккей,Янис Калниньш,Металлург,Динамо,ХК Амур,
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