Хоккеисту из Латвии запретили выступать за Россию

Латвийская хоккейная федерация (LHF) не одобрила переход вратаря Яниса Калниньша в российский хоккейный клуб «Амур». Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».
Заявку на переход в трансферную систему Международной федерации хоккея (IIHF) голкипер подал на этой неделе. Однако LHF заблокировала сделку. Согласно свежим поправкам в закон о спорте, латвийским спортсменам и тренерам запрещается участвовать в соревнованиях, проводимым в России и Белоруссии. Кроме того, генеральный секретарь LHF Робертс Плужейс заявил, что из-за подписания контракта с клубом КХЛ Калниньшу откажут в дальнейшем вызове в состав сборной Латвии.
30-летний Голкипер Янис Калниньш принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине, играя в составе национальной команды. В КХЛ он представлял рижский клуб "Динамо" и хельсинкский "Йокерит". Всего в лиге спортсмен отыграл 199 матчей, из которых 95 победных. 15 из них прошли без пропущенных шайб.
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