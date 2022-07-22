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1 час назад

Хоккеисту из Латвии запретили выступать за Россию

Елена Прошина

Латвийская хоккейная федерация (LHF) не одобрила переход вратаря Яниса Калниньша в российский хоккейный клуб «Амур». Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».

Хоккеисту из Латвии запретили выступать за Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявку на переход в трансферную систему Международной федерации хоккея (IIHF) голкипер подал на этой неделе. Однако LHF заблокировала сделку. Согласно свежим поправкам в закон о спорте, латвийским спортсменам и тренерам запрещается участвовать в соревнованиях, проводимым в России и Белоруссии. Кроме того, генеральный секретарь LHF Робертс Плужейс заявил, что из-за подписания контракта с клубом КХЛ Калниньшу откажут в дальнейшем вызове в состав сборной Латвии.

30-летний Голкипер Янис Калниньш принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине, играя в составе национальной команды. В КХЛ он представлял рижский клуб "Динамо" и хельсинкский "Йокерит". Всего в лиге спортсмен отыграл 199 матчей, из которых 95 победных. 15 из них прошли без пропущенных шайб.

Напомним, что ранее капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о том, как команда казанского клуба относится к новичку Александру Радулову.

Хоккей,Янис Калниньш,Данис Зарипов,Александр Радулов,Динамо,ХК Амур,
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