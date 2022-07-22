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1 час назад

"Не могу сказать ничего плохого о русских"

Елена Прошина

Уроженец Чехии и бывший хоккеист «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом и перешедший в «Аризону Койотс», в интервью Sport.cz рассказал об отношении к нему со стороны руководства нижнекамской команды. Спортсмен отметил, что не имел никаких проблем в клубе, а также поблагодарил президента за разрыв договора.

"Не могу сказать ничего плохого о русских"
Фото: ХК "Нефтехимик"ХК "Нефтехимик"

Клок поделился, что к иностранным хоккеистам в «Нефтехимике» относились «нормально». Кроме того стоило появиться информации о закрытии воздушного пространства руководство команды пообещало перевезти всех зарубежных игроков через границу, гарантировав им «доставить их домой в целости и сохранности», добавил спортсмен.

«Не могу сказать ничего плохого о русских или об их поступках. Клуб мог удержать меня, так как контракт был в силе, но решились его расторгнуть. Они пошли мне навстречу, поскольку осознали, в каком положении я находился», — подчеркнул Клок.

По его словам, клуб знал об угрозах, которые посыпались на него на фоне ситуации на Украине, некоторое время руководство «Нефтехимика» обдумывало происходящее, но в итоге все же поняло хоккеиста и решилось на расторжение контракта.

«Искренне благодарен им за такое отношение», — сказал Клок.

Хоккеист осудил спецоперацию России на Украине, но заявил, что «не считает всю нацию плохой из-за этого».

Хоккей,Лукаш Клок,
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