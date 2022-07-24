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1 час назад

В КХЛ готовы оказать помощь голкиперу Федотову

Газета.Ruиещё 3

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в лиге готовы подключиться к оказанию помощи голкиперу Ивану Федотову, как только появится необходимость в этом.

В КХЛ готовы оказать помощь голкиперу Федотову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Раньше такое было, когда призывались в спортроты. Как и все узнал из прессы о Федотове. Начали общаться с федерацией, узнали о запросе, спрашивали, чем можем помочь. Насколько я знаю, есть юрист, который занимается вопросом. На данный момент мы рядом и подключимся, как только будет такая необходимость. Все-таки мы лига, а каждый из ребят — прежде всего гражданин Российской Федерации", — приводит слова Морозова "Матч ТВ".

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии. 6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия.

По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист пройдет присягу. Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта. Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал неожиданным призыв в армию голкипера Федотова.

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Морозов,Сергей Федоров,
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