В КХЛ готовы оказать помощь голкиперу Федотову

"Раньше такое было, когда призывались в спортроты. Как и все узнал из прессы о Федотове. Начали общаться с федерацией, узнали о запросе, спрашивали, чем можем помочь. Насколько я знаю, есть юрист, который занимается вопросом. На данный момент мы рядом и подключимся, как только будет такая необходимость. Все-таки мы лига, а каждый из ребят — прежде всего гражданин Российской Федерации", — приводит слова Морозова "Матч ТВ".