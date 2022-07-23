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26 минут назад

Клуб НХЛ "Калгари" обменял Мэттью Ткачука во "Флориду" на Юбердо

ТАССиещё 1

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" обменял американского нападающего Мэттью Ткачука во "Флориду". Об этом сообщает пресс-служба "Калгари".

Клуб НХЛ "Калгари" обменял Мэттью Ткачука во "Флориду" на Юбердо
Фото: ReutersReuters

В результате обмена в "Калгари" перешли нападающие Джонатан Юбердо и Коул Швиндт, защитник Маккензи Уигар, также клубу достался выбор в первом раунде драфта 2025 года. "Флорида" получила выбор в четвертом раунде того же драфта.

Ткачуку 24 года, он был выбран "Калгари" под общим шестым номером на драфте НХЛ 2016 года. Всего за команду форвард провел 431 матч, в которых набрал 382 очка (152 гола + 230 передач).

Юбердо 29 лет, "Флорида" выбрала его под общим третьим номером на драфте 2011 года. Нападающий выступал за команду с 2013 года, за это время он провел 671 матч, отметился 198 голами и сделал 415 результативных передач. По итогам сезона-2012/13 Юбердо признали лучшим новичком НХЛ.

Уигару 28 лет, он был выбран "Флоридой" на драфте 2013 года под общим 206-м номером. За команду защитник провел 306 матчей, в которых набрал 121 очко (27+94).

В прошедшем сезоне "Флорида" стала победителем регулярного чемпионата НХЛ и дошла до второго раунда плей-офф, где проиграла "Тампе" (0-4). "Калгари" занял первое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, во втором раунде Кубка Стэнли команда уступила "Эдмонтону" (1-4).

Хоккей,Мэттью Ткачук,Джонатан Юбердо,
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