Российский хоккеист пожаловался на высокие цены в США

Голкипер «Сочи» Алексей Мельничук поделился впечатлениями от жизни в США. Об этом сообщается на сайте сочинской команды.

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Игрок, выступавший в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс», пожаловался на высокие цены. «Почти все, что успел заработать в России, я оставил в Америке. Мне пришлось жить в одном из самых дорогих районов», — заявил Мельничук.

Вратарь добавил, что платил 4,5 тысячи долларов (260 тысяч рублей) в месяц за однокомнатную квартиру и 69 тысяч за аренду автомобиля. Кроме того, по словам Мельничука, ему приходилось много тратить на еду, бензин и собаку.