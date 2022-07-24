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1 час назад

Puck Empire: Овечкин не попал в топ-30 лучших игроков в НХЛ, Капризов лишь 19-й

Чемпионат.comиещё 1

Популярный портал Puck Empire в одной из своих социальных сетей поделился своим рейтингом 100 лучших полевых хоккеистов Национальной хоккейной лиги на данный момент.

Puck Empire: Овечкин не попал в топ-30 лучших игроков в НХЛ
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Первое место в рейтинге занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, вторым стал защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. На третью строчку поставили лучшего снайпера сезона-2021/2022 Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс». Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший шестое место.

Отметим, что в список попали ещё шесть российских хоккеистов: Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (11-е место), Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (19-й), Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (34-й), Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» (51-й), Павел Бучневич из «Сент-Луис Блюз» (67-й) и Евгений Кузнецов из «Вашингтона» (99-й).

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,Коннор Макдэвид,Кирилл Капризов,Павел Бучневич,Артемий Панарин,Никита Кучеров,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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