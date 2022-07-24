Puck Empire: Овечкин не попал в топ-30 лучших игроков в НХЛ

Популярный портал Puck Empire в одной из своих социальных сетей поделился своим рейтингом 100 лучших полевых хоккеистов Национальной хоккейной лиги на данный момент.

Первое место в рейтинге занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, вторым стал защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. На третью строчку поставили лучшего снайпера сезона-2021/2022 Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс». Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший шестое место.