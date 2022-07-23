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1 час назад

Возвращение российского хоккеиста на родину из США сочли небезопасным

Илья Родин

Политолог Кэтрин Брайтбилл высказалась в социальных сетях о своем отношении к ситуации с российскими хоккеистами. Она одобрила решение защитника клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева остаться в США в межсезонье. Об этом пишет РИА «Новости».

Возвращение российского хоккеиста на родину из США сочли небезопасным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кэтрин Брайтбилл пояснила, что Сергачев позволил себе резкие высказывания, когда рассуждал о задержании и последующей отправке на военную службу голкипера Ивана Федотова.

По ее мнению, ему не следует даже на короткий период возвращаться в Россию, так как это может оказаться небезопасным для спортсмена.

В Финляндии ранее призвали российских хоккеистов обращаться в другие страны с просьбами о предоставлении политического убежища.

Хоккей,Иван Федотов,Михаил Сергачев,
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