Возвращение российского хоккеиста на родину из США сочли небезопасным

Политолог Кэтрин Брайтбилл высказалась в социальных сетях о своем отношении к ситуации с российскими хоккеистами. Она одобрила решение защитника клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева остаться в США в межсезонье. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кэтрин Брайтбилл пояснила, что Сергачев позволил себе резкие высказывания, когда рассуждал о задержании и последующей отправке на военную службу голкипера Ивана Федотова.

По ее мнению, ему не следует даже на короткий период возвращаться в Россию, так как это может оказаться небезопасным для спортсмена.