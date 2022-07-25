Овечкина в США убирают из рейтинга лучших в НХЛ

Мы и в прошлом году слышали мнения, что Ови спёкся, а в итоге прогнозист сел в лужу.

В НХЛ любят рейтинги и составляют их по любому поводу. Но порой сложно объяснить, чем руководствуются люди, ставя игроков на то или иное место в подборке. Возьмём Александра Овечкина – глыбу мирового хоккея, суперзвезду галактического масштаба, который запросто кладёт по 50 за сезон даже в 36 лет.

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Накануне сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших 100 нападающих, где капитан «Вашингтона» даже не попал в первую десятку. А другой популярный портал прокатил Ови мимо топ-30 в рейтинге полевых игроков.

Топ-10 от НХЛ ещё можно понять. Время не стоит на месте, и с каждым годом у Овечкина появляется всё больше конкурентов. В этом году его опередили лучший хоккеист планеты Макдэвид, обладатель «Харта» и «Арт Росса» 2020 года Драйзайтль, обладатель «Харта» этого года Мэттьюс, обладатели Кубка Стэнли – 2022 Маккиннон и Рантанен, лучший новичок-2021 Капризов, магический Кучеров, второй бомбардир прошлого сезона Юбердо, один из лучших двусторонних нападающих Барков и Сидни Кросби.

Рейтинг составлялся на основе ряда факторов, включая очки в прошедшем сезоне и плей-офф, состав звеньев, историю или возможность травм, контрактный статус и ожидания на следующий сезон в целом.

И, видимо, Барков берёт возрастом и универсальностью, Юбердо — репутацией крутейшего плеймейкера и высокими ожиданиями после сезона со 115 очками, Рантанен – мощным выступлением в плей-офф, Капризов – тем, как в одиночку сделал «Миннесоту» захватывающей командой. А спор, кто круче, Кросби или Овечкин, будет вечным.

Но как объяснить то, что в рейтинге полевых игроков от Puck Empire Овечкин – только 34-й? Даже если исключить из списка защитников, то россиянин окажется на 26-м месте. Ниже таких же «старичков» Маршана, Кейна и Бержерона, ниже, внезапно, даже Гюнцеля и Робертсона!

Понятно, что эти рейтинги, особенно сторонних порталов, — достаточно субъективная штука. В Канаде обожают Кросби, в России тяготеют к нашим звёздам, где-то с большим вниманием относятся к игрокам определённого клуба и так далее. И, кстати, рейтинг Puck Empire вызвал жаркие дебаты в североамериканских соцсетях. «Нельзя так не уважать Ови», «Ови на 34-м месте – это преступление», «34-е место Ови – это самая большая нелепость, что я видел в жизни», — вот лишь некоторые комментарии болельщиков.

Логично, что низкий рейтинг Овечкина возмутил общественность. Он только что повторил рекорд Гретцки и Босси по количеству сезонов с 50 голами (9) и стал самым возрастным игроком в истории с 50 голами за год. И этого парня ставят ниже Ткачука или Дебринкэта?

Ну что ж, Овечкину не впервой сталкиваться со скепсисом. Сколько лет его уже пытаются списать со счетов, а воз и ныне там. Ведь главное – не рейтинги, а то, что происходит на льду. А там всё ровно так же, как и 10, и 15 лет назад. Сколько лет все команды лиги бьются над тем, чтобы остановить фирменный бросок Ови, но никто до сих пор не нашёл действенного решения этой проблемы.

Сколько раз мы слышали прогнозы, что Овечкин стареет и теряет хватку? Только перед началом прошлого сезона бывший тафгай Джон Скотт громко заявил, что Александр сдулся и больше 30 голов забить не способен. И – сел в лужу. Кажется, и нынешние скептики снова опозорятся.

Конечно, когда-нибудь Ови постареет, начнёт меньше играть, меньше забивать, а затем и вовсе повесит коньки на гвоздь. Но пока этого не случилось, делать предсказания – совершенно неблагодарное дело.

К тому же всегда надо помнить, что Овечкин замотивирован выше крыши не только победами команды, но и уникальной великой гонкой. Пока что он единственный, кто бросил вызов Уэйну Гретцки, и мы даже не знаем, будет ли после него ещё один реальный претендент на снайперский рекорд всех времён.

Только за прошлый год Овечкин обогнал Марселя Дионна, Бретта Халла и Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории, вышел на третье место и довольно близко подобрался к Горди Хоу. По количеству очков за последний сезон Александр скакнул с 35-го на 20-е место, опередив таких легенд, как Курри, Халл, Лафлёр, Сандин, Робитайл и многих других. Установил рекорд по голам в большинстве за карьеру, вышел на второе место по количеству победных голов и установил множество других достижений.

И в новом сезоне он, как и прежде, будет кошмарить всё новых (и старых) вратарей НХЛ, ставить в тупик оборонительные построения соперников и штурмовать новые вехи. Вот главные из них:

топ-15 бомбардиров. За карьеру Ови набрал 1410 очков, до 15-го места ему необходимо набрать 57 очков. Более чем реально, учитывая, что ему это не удавалось только дважды – в укороченных локаутном и ковидном сезонах;

топ-2 снайперов. Наверное, должно произойти что-то невероятное, чтобы Овечкин не смог обогнать Горди Хоу уже в следующем году. До него остался всего 21 гол, а дальше откроется долгая, но прямая дорога к рекорду Гретцки;

рекорд по броскам. В этом году Овечкин стал вторым игроком в истории с 6000 бросками за карьеру. В среднем за полноценный сезон Ови бросает по воротам не менее 300 раз, так что ждём нового рекорда всех времён. До лидера Рэя Бурка осталось 148 бросков;

500 голов в равных составах. Пока что таких игроков в истории всего трое – Ягр (538), Хоу (566) и Гретцки (617), но в новом сезоне в эту компанию попадёт и Ови. У него 490 голов в равных составах, а за год он обычно забивает не меньше 30 таких шайб;

рекорд по голам в пустые ворота. Может, не в следующем сезоне, но в ближайшие годы Ови должен стать королём голов в пустые ворота. Лидерство удерживает Гретцки (56 голов), у нашего снайпера – 48 таких шайб за карьеру. В этом сезоне он забил девять таких голов. Главное, чтобы тренер продолжал выпускать Александра на последних минутах матча;

топ-2 по победным голам. Технически эта вершина Ови уже покорилась, но сейчас он делит второе место с Хоу. Следующий победный гол сделает его единоличным обладателем этого достижения. Рекорд принадлежит Ягру (135), но в новом сезоне он вряд ли падёт. Скорее, через год или два;

рекорд по сезонам с 50 голами. Задача не из простых, но всё равно выполнимая. Овечкин может побить рекорд, который сейчас делит с Гретцки и Босси. Из более простых задач – побить рекорд по количеству сезонов с 40 голами (12 сезонов, Ови делит его с Гретцки) и повторить рекорд по сезонам с 30 голами (у Ови таких сезонов 16, у Майка Гартнера – 17).