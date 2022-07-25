Российский вратарь Самсонов попрощался с «Вашингтоном»

— Последние три года в Вашингтоне были незабываемыми. Спасибо вам, мои одноклубники, тренеры и руководство, за то, что подталкивали меня вперед, чтобы я стал более классным вратарем и человеком. Это незабываемые воспоминания.



Также спасибо всему сообществу «Вашингтона» за то, что я чувствовал себя как дома. Болельщики поддерживали нас каждый вечер, и это одна из причин, почему «Вашингтон» для меня был таким особенным, — написал Самсонов в соцсетях.