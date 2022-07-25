Российский вратарь Самсонов попрощался с «Вашингтоном»

Российский вратарь Илья Самсонов обратился к болельщикам и сотрудникам «Вашингтона». Ранее столичный клуб не стал делать вратарю квалификационного предложения, который в итоге подписал контракт с «Торонто».
— Последние три года в Вашингтоне были незабываемыми. Спасибо вам, мои одноклубники, тренеры и руководство, за то, что подталкивали меня вперед, чтобы я стал более классным вратарем и человеком. Это незабываемые воспоминания.
Также спасибо всему сообществу «Вашингтона» за то, что я чувствовал себя как дома. Болельщики поддерживали нас каждый вечер, и это одна из причин, почему «Вашингтон» для меня был таким особенным, — написал Самсонов в соцсетях.
Россиянин был выбран «Вашингтоном» под 22-м номером на драфте 2015 года. В мае 2018 года он подписал с клубом трехлетний контракт новичка, а летом прошлого года продлил соглашение на один сезон. В составе столичной команды вратарь провел 89 матчей в регулярных чемпионатах, одержал 52 победы, шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. В сезоне-2021/22 он принял участие в 44 играх «регулярки».