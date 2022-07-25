СКА подписал чешского нападающего

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и московское "Динамо" произвели обмен, в результате которого петербужцы получили права на нападающего сборной Чехии Дмитрия Яшкина . Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СКА.

Яшкину 29 лет. В 2011 году спортсмен был выбран во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 41-м номером командой "Сент-Луис". В НХЛ Яшкин также выступал за "Вашингтон" и "Аризону". В "Динамо" Яшкин выступал с 2019 по 2021 год. В сезоне-2019/20 он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, в сезоне-2020/21 стал лучшим снайпером турнира. Всего в КХЛ представитель Чехии провел 133 матча, забросил 77 шайб и сделал 60 результативных передач.