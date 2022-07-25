Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 часа назад

СКА объявил о подписании контракта с хоккеистом Яшкиным

ТАСС

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и московское "Динамо" произвели обмен, в результате которого петербужцы получили права на нападающего сборной Чехии Дмитрия Яшкина. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СКА.

СКА подписал чешского нападающего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СКА заключил с Яшкиным контракт на один год.

Яшкину 29 лет. В 2011 году спортсмен был выбран во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 41-м номером командой "Сент-Луис". В НХЛ Яшкин также выступал за "Вашингтон" и "Аризону". В "Динамо" Яшкин выступал с 2019 по 2021 год. В сезоне-2019/20 он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, в сезоне-2020/21 стал лучшим снайпером турнира. Всего в КХЛ представитель Чехии провел 133 матча, забросил 77 шайб и сделал 60 результативных передач.

Хоккей,Дмитрий Яшкин,СКА,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители