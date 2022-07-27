Контракт Овечкина — самый дорогой в истории НХЛ

В список попали двое российских игроков. Илья Ковальчук, занявший четвёртое место, в 2010 году подписал соглашение с «Нью-Джерси Дэвилз» на общую сумму $ 100 млн. Самый же дорогостоящий контракт в истории НХЛ заключил российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В 2008 году нападающий поставил свою подпись под 13-летним соглашением на общую сумму $ 124 млн.