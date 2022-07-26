Три российских вратаря НХЛ будут претендовать на «Везина Трофи»

Журналисты издания The Athletic составили список голкиперов, которые являются главными претендентами на приз «Везина Трофи» в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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По мнению издания, три российских голкипера имеют наибольшие шансы на завоевание приза лучшему вратарю сезона. Среди них Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). В один ряд с россиянами встал американский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко.