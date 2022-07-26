Чешских спортсменов призвали сажать в тюрьму за выступления в России

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал законодательно запретить чехам работать на территории России. Посты доступны в Twitter-аккаунте ветерана сборной Чехии по хоккею.

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Гашек возмутился тем, что чешский хоккеист Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в России. Он предложил властям Чехии наказывать граждан за работу в России, что, по мнению ветерана сборной, вредит стране.

«Думаю, работа на вражеской территории должна караться 15 годами тюрьмы. Такой закон сильно бы помог в защите интересов нашей страны», — подчеркнул Гашек.

Пользователи Twitter напомнили чеху о том, что в свое время он защищал цвета московского «Спартака», но тот отметил, что выступления в России в начале 2010-х нельзя сравнить с нынешней ситуацией.

В апреле Гашек обратился к руководству Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и потребовал отстранить российских хоккеистов от матчей лиги, которые должны пройти на территории Чехии. Ряд встреч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 должны пройти в Праге.