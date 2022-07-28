Чешский хоккеист объяснил, почему перешел в СКА

«Мне близок тот хоккей, который показывает команда – это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель – Кубок. К этому и будем стремиться, я готов добиваться самых высоких целей вместе с клубом», — приводит слова спортсмена официальный сайт СКА.