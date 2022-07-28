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1 час назад

Чешский хоккеист объяснил, почему перешел в СКА

Газета.Ruиещё 5

Хоккеист сборной Чехии Дмитрий Яшкин объяснил, почему принял решение подписать контракт именно с петербургским СКА.

Чешский хоккеист объяснил, почему перешел в СКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне близок тот хоккей, который показывает команда – это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель – Кубок. К этому и будем стремиться, я готов добиваться самых высоких целей вместе с клубом», — приводит слова спортсмена официальный сайт СКА.

Напомним, армейцы произвели обмен с московским «Динамо» и получили права на нападающего российского происхождения. Яшкин подписал со СКА однолетний контракт до 30 апреля 2023 года.

До перехода в «Динамо» в 2019 году Яшкин выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В сезоне-2020/21 с 38 голами он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Сезон 2021/22 Яшкин провел в НХЛ, выступая за «Аризону».

Всего в НХЛ игрок принял участие в 329 матчах и набрал 74 очка, в КХЛ на его счету 137 очков в 133 играх.

Ранее легендарный чешский голкипер Доминик Гашек заявил, что считает переход Дмитрия Яшкина в российский клуб угрозой для Чехии и ее граждан.

Хоккей,Доминик Гашек,Дмитрий Яшкин,СКА,Динамо,
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