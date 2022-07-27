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1 час назад

Полиция Нэшвилла задержала серебряного призёра Олимпиады-2010 за воровство в аэропорту

Чемпионат.comиещё 1

Экс-нападающий клубов НХЛ и сборной США Бобби Райан был задержан в аэропорту Нэшвилла за воровство, сообщает Scoop Nashville.

Полиция задержала призера Олимпиады-2010 по хоккею
Фото: NHLNHL

Сотрудник магазина сообщил, что Райан не заплатил за покупки и отправился дальше по терминалу. Позднее он оставил украденные вещи на прилавке другого магазина и зашёл в бар. Полиция сообщила, что хоккеист не подчинялся их требованиям, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог самостоятельно назвать дату, время и место, где он находился во время ареста.

Магазин впоследствии отказался от судебного преследования Райана, однако хоккеист всё равно был заключён под стражу за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.

Примечательно, что в 2020 году форвард получил «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за верность хоккею. Райан смог справиться с проблемами с алкоголем и вернуться в профессиональный хоккей, благодаря чему и получил эту награду.

Также нападающий становился серебряным призёром Олимпийских игр – 2010 в Ванкувере. В течение карьеры в НХЛ он провёл 866 матчей за «Анахайм Дакс», «Оттаву Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз».

Хоккей,Бобби Райан,
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