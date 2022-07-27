МЧМ-2022 по хоккею в августе: почему перенесли и кто заменит сборную России

Главный молодёжный турнир, оборванный на середине перед Новым годом, стартует 9 августа в Эдмонтоне.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Август в этом году – это не только мемориал Глинки (он стартует 31 июля), но и молодёжный чемпионат мира, который начнётся в Эдмонтоне 9 августа. Самое время напомнить, почему вышло так, что главный новогодний турнир сыграют в разгар лета, и что там будет.

Видео дня

Почему перенесли МЧМ

МЧМ-2022 начинался, как и всегда, 26 декабря, но не дожил даже до Нового года. Всё дело в том, что первенство проходило в Канаде, где очень строгие антиковидные порядки, но при этом организаторы не смогли обеспечить должный уровень безопасности.

Наступление «омикрона» на планету застало врасплох организаторов, которые рассчитывали провести полноценный турнир с полными трибунами болельщиков и без надоевших всем «пузырей».

Команды поселили в одном отеле, где также жили и обычные постояльцы, и даже проводили свадьбы. Вирус распространялся неимоверно быстро, и даже при одном-единственном положительном тесте сборным выписывались технические поражения. Отменили один матч, другой, третий, и, когда всем уже стало очевидно, что дальше так продолжаться не может, ИИХФ приняла решение досрочно завершить чемпионат и сыграть его заново летом.

Где сборная России?

Впервые в истории Россия пропустит МЧМ. Как, собственно, уже пропустила взрослый и юниорский чемпионаты мира. ИИХФ отрезала наши сборные от международного хоккея на неопределённый срок – за такие меры выступили многие европейские федерации.

За МЧМ больнее всего, точнее, за ребят 2002 года рождения, для которых это был последний шанс сыграть на этом уровне. Сначала они лишились ЮЧМ из-за пандемии, а теперь ещё и это. «Думаю больше о 2002 годе рождения, который попал в такую ситуацию. И ЮЧМ у них не было, и МЧМ. Если у них сейчас отберут ещё и МЧМ, даже не знаю, какие у них будут чувства, когда карьера подойдёт к концу. Получается, у них не было такого времени», — рассказывал 18-летний нападающий Данила Юров.

На МЧМ-2023, который начнётся в декабре в канадских Галифаксе и Монктоне, России тоже не будет.

Где пройдёт МЧМ-2022, кто будет играть

Чемпионат мира примет Эдмонтон с 9 по 20 августа. К участию допускаются все игроки, проходившие по возрасту на декабрьский МЧМ-2022. Это будет новый полноценный турнир – результаты зимних матчей аннулированы, все игры проведут заново.

Вместо сборной России сыграет Латвия, занявшая второе место на МЧМ-2022 в дивизионе 1А. Победителем этой группы стала Беларусь, но её тоже дисквалифицировали, как и Россию. В последний раз латвийцы играли в элитном дивизионе в 2017 году, потерпев поражение во всех шести матчах (четыре в группе, два – в играх на вылет).

На август перетасовали и состав групп. В группе А сыграют Канада, Финляндия, Чехия, Словакия и Латвия. В группе В – США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Групповой раунд закончится в ночь на 16 августа мск, четвертьфиналы пройдут 17 августа (закончатся в ночь на 18 августа мск), полуфиналы – в ночь на 20 августа мск, матчи за бронзу и финал состоятся в ночь на 21 августа мск.

Отказы

Август – не самое удобное время для проведения МЧМ, ребята вынуждены выбирать – готовиться к старту сборов в НХЛ или выступать за сборную. Многие топовые проспекты отказываются.

Одной из самых пострадавших от такого расписания команд стала Словакия, где хоккей переживает огромный подъём. Юрай Слафковски и Шимон Немец в феврале помогли Словакии выиграть её первую олимпийскую медаль, а в начале июля ещё раз вошли в историю, став первым и вторым номером на драфте НХЛ.

Две звезды нового поколения словацких хоккеистов пропустят МЧМ, не сыграет и Филип Мешар, задрафтованный «Монреалем», и ещё ряд игроков (Хромяк, Княжко, Стаха). «Я уеду в Монреаль в начале августа и буду готовиться к сезону. Август – плохое время для МЧМ, можно получить травму», — объяснил Слафковски.

Прорехи будут и в других командах. Одна из главных звёзд сборной Швеции Вильям Эклунд отказался от участия, так как надеется пробиться в основу «Сан-Хосе». «Так будет лучше для моего развития, но это тяжёлое решение. Отстой», — заявил Эклунд. Ожидаемо не будет и Лукаса Рэймонда с Александером Хольцем, они тоже будут готовиться к сезону НХЛ.

В сборной Чехии отказался ряд игроков, включая вратарей Ника Малика и Якуба Малека, у Канады уже точно отказался проспект «Сент-Луиса» Джейк Нейборс, и так далее.