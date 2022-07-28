В США требуют арестовать Овечкина

Американские болельщики требуют отправить российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тюрьму из-за ситуации с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер.
Как сообщает Inoprosport, фанаты предлагают арестовать хоккеиста, чтобы посадить его в тюрьму Гуантанамо и обменять на Грайнер.
Напомним, что 5 марта баскетболистка была задержана при прохождении таможенного контроля в Шереметьево, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.
Грайнер с 2015 года является игроком екатеринбургского клуба УГМК. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).