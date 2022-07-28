В США требуют арестовать Овечкина

Американские болельщики требуют отправить российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тюрьму из-за ситуации с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

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Как сообщает Inoprosport, фанаты предлагают арестовать хоккеиста, чтобы посадить его в тюрьму Гуантанамо и обменять на Грайнер.

Напомним, что 5 марта баскетболистка была задержана при прохождении таможенного контроля в Шереметьево, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.