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1 час назад

СМИ: американские болельщики требуют арестовать Овечкина и обменять на баскетболистку Грайнер

Газета.Ru

Американские болельщики требуют отправить российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тюрьму из-за ситуации с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

В США требуют арестовать Овечкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Inoprosport, фанаты предлагают арестовать хоккеиста, чтобы посадить его в тюрьму Гуантанамо и обменять на Грайнер.

Напомним, что 5 марта баскетболистка была задержана при прохождении таможенного контроля в Шереметьево, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.

Грайнер с 2015 года является игроком екатеринбургского клуба УГМК. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).

Хоккей,Бриттни Грайнер,Аэропорт Шереметьево,УГМК-Холдинг,
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