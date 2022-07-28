НХЛ, армия или уголовное дело: что будет с Капризовым

В российских СМИ появилась информация, что нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов мог в 2018 году купить военный билет у бывшего сотрудника ДПС Уфы Фарита Самигуллина, и отсрочка игрока от армии может оказаться недействительной. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил «Газете.Ru», что эта информация находится «на уровне фейков». В то же время за океаном уже рассуждают о новом контракте хоккеиста с существенным увеличением зарплаты.
После неожиданного и странного призыва в армию экс-голкипер московского ЦСКА Ивана Федотова, который выиграл с армейцами Кубок Гагарина, стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России, подписал в мае контракт с "Филадельфией Флайерз", но вместо США улетел служить в Северном флоте, судьбы российских хоккеистов призывного возраста стали вызывать много вопросов и порождать разные домыслы. Особенно, когда речь идет об игроках заметных и звездных.
Тем более после того, как выяснилось о задержании в Уфе в прошлом году бывшего сотрудника ДПС Фарита Самигуллина, помогавшего хоккеистам и футболистам решать вопросы со службой в вооруженных силах через покупку военных билетов.
Главным ньюсмейкером вслед за Федотовым применительно к службе в армии этим летом стал 25-летний форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Капризов как раз выступал за уфимский "Салават Юлаев" и теоретически мог обратиться к услугам Самигуллина, с которым, как сообщал "Бизнес Online" сотрудничали игроки "Салавата Юлаева" и "Уфы".
Однако отец игрока ранее опроверг эти слухи, заявив, что Кирилла есть отсрочка от службы, так как он является студентом очного отделения вуза.
Правда, по версии Telegram-канала Mash, именно папа хоккеиста договаривался с уфимским военкоматом, чтобы нынешнюю суперзвезду НХЛ, а на тот момент яркую восходящую звездочку Континентальной хоккейной лиги не забрали в армию.
По данным источника, в октябре 2018 года Капризов-старший связался с Самигуллиным, который помог организовать встречу игрока с заместителем военного комиссара по Калининскому и Орджоникидзевскому районам Уфы Константином Воропаевым.
Интересной подробностью стала бескорыстность экс-инспектора ДПС: сообщается, что с Капризовых Самигуллин не стал брать деньги, хотя обычно требовал в качестве комиссии за посредничество 40 тыс. рублей.
Капризова также называли в качестве подозреваемого по уголовному делу о покупке военного билета, но сначала эту информацию "Спорт-Экспрессу" опроверг все тот же отец игрока, а затем не подтвердили и в Следственном комитете.
Капризов выступал за "Салават Юлаев" в Уфе в сезоне-2016/17, набрав 42 (20+22) очка в 49 проведенных матчах регулярного чемпионата и отличившись тремя заброшенными шайбами в пяти играх плей-офф. После этого он за денежную компенсацию перешел в московский ЦСКА, где отыграл три сезона.
В кампании-2017/18 он набрал 40 (15+25) очков в 46 играх регулярного чемпионата и 10 (2+8) в 19 встречах плей-офф, дойдя с армейцами до финала Кубка Гагарина, где они в пяти матчах уступили казанскому "Ак Барсу" (1-4). Через год на счету нападающего было 51 (30+21) очко в 57 встречах регулярки и 14 (4+10) в 19 поединках победного плей-офф, увенчавшегося выигрышем главного трофея лиги.
Капризов же выиграл титул лучшего снайпера КХЛ. В своем третьем и последнем сезоне в красно-синем свитере он снова стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 33 шайбы. Всего же на его счету было еще 29 передач и 62 очка в 57 матчах. В серии плей-офф против московского "Спартака" Кирилл отметился двумя голами и двумя результативными передачами, а ЦСКА выиграл всухую (4-0), но затем сезон был сначала приостановлен, а затем и вовсе отменен из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Контракт Капризова истек, после чего он отправился за океан в давно ожидавшую его "Миннесоту", в свое время задрафтовавшую хоккеиста. В первом, укороченном из-за того же коронавируса, сезоне россиянин набрал 51 (27+24) очко в 57 матчах чемпионата, добавил к этому 2+1 в проигранной "дикарями" "Вегасу" семиматчевой серии первого раунда плей-офф и получл "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку лиги).
После этого он подписал пятилетний контракт с зарплатой в $9 млн, за что руководство американского клуба сначала критиковали. Досталось и самому игроку, пропустившему из-за отсутствия прогресса в переговорах почти всю предсезонную подготовку команды.
В первых матчах сезона Кириллу понадобилось время на раскачку, но в итоге он выдал кампанию со 108 (47+61) очками в 81 встрече, а в плей-офф выдал 7+1 в шести играх против "Сент-Луиса", хотя серию "Уайлд" снова проиграла (2-4). И вот теперь автор The Athletic Дом Лешишин, специализирующийся именно на "Миннесоте", сообщает, что руководство "Уайлд" уже планирует новый контракт с окладом примерно в $13 млн. Это вряд ли кого-то может удивить, учитывая, какой мощный второй сезон выдал российский хоккеист. Но в то же время надо понимать: это вопрос не ближайшего года-двух, а просто элемент стратегического планирования.
В НХЛ перезаключать соглашения со своими игроками можно только в определенные периоды, когда до конца срока действия остается не больше года. А в случае с Капризовым договор с окладом в $9 млн будет действовать еще четыре сезона.
Для "Газеты.Ru" ситуацию форварда "Миннесоты" прокомментировал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
"Здесь должен ответить совершенно однозначно. Думаю, что контракт пересматриваться будет, и будет в большую сторону", - сказал специалист в отношении контрактной ситуации игрока.
А вот в истории с возможной покупкой военного билета бывший главный тренер сборной России считает, что Капризову на самом деле ничего не угрожает.
"Вся эта информация на уровне фейков: что там, чего там, как, прилепиться к кому-то, придумать чего-то... Какая у него там отсрочка, не отсрочка. У нас половина ЦСКА. Да какая половина, даже больше - все ребята призывного периода. Ни за кем не бегают. Поэтому кто-то просто хочет раздувать эту тему, кому-то неймется, - отметил Плющев. - Капризов - это игрок с большой буквы и порядочный человек. Порядочный парень, который не ввязывается в какие-то грязные дебаты, хорошо всегда высказывает свою точку зрения. Наверное, если бы что-то такое было, он бы разделил судьбу Ивана Федотова. Хотя эта история вся тоже шита белыми нитками: Федотов действительно не единственный человек призывного периода, и не один, кому 25 лет. Поэтому там какие-то другие мотивы и игры. А с Капризовым, считаю, все будет нормально, безо всяких проблем".