Игрок "Вашингтон Кэпиталз" Оши сравнил Овечкина с братом

"Если честно, не вспоминаем тот матч. Иногда вспоминают другие, чтобы подлить немного масла в огонь, но сам Ови совсем не злопамятный. Наоборот, он отзывается уважительно, в духе "Ош — лучший, уел нас". Хотя, думаю, раньше эта тема больше его задевала. Я обожаю этого парня. После того, через что мы вместе прошли, он мне как брат", — сказал Оши.