Игрок "Вашингтон Кэпиталз" Оши сравнил Овечкина с братом

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ти Джей Оши в подкасте The Rink Live рассказал о памятном матче между сборными России и США на Олимпийских играх в Сочи. Тогда россияне уступили в серии буллитов, решающий из которых забросил как раз Оши.
"Если честно, не вспоминаем тот матч. Иногда вспоминают другие, чтобы подлить немного масла в огонь, но сам Ови совсем не злопамятный. Наоборот, он отзывается уважительно, в духе "Ош — лучший, уел нас". Хотя, думаю, раньше эта тема больше его задевала. Я обожаю этого парня. После того, через что мы вместе прошли, он мне как брат", — сказал Оши.
Овечкин играет в "Вашингтоне" с 2005 года. Он является лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2. В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач.
Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Ранее российский хоккеист системы "Вашингтона" Богдан Тринеев рассказал о сравнениях с Овечкиным.