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1 час назад

Овечкин ответил на вопрос о русофобии в США

Lenta.ru

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о проявлении русофобии в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Овечкин ответил на вопрос о русофобии в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

36-летний форвард признался, что не испытывал предвзятого отношения в Соединенных Штатах.

«У нас такого нет. Все дружно, все сплочены», — заключил Овечкин.

27 июня сообщалось, что американские болельщики были возмущены визитом Овечкина в Россию. Хоккеист принял участие в футбольном матче столичного «Динамо» против «Амкала». В социальных сетях фанаты призвали власти США запретить россиянину въезд в страну.

СМИ: американские болельщики требуют арестовать Овечкина и обменять на баскетболистку Грайнер

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

Хоккей,Александр Овечкин,Динамо,
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