Овечкин ответил на вопрос о русофобии в США

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о проявлении русофобии в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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36-летний форвард признался, что не испытывал предвзятого отношения в Соединенных Штатах.

«У нас такого нет. Все дружно, все сплочены», — заключил Овечкин.

27 июня сообщалось, что американские болельщики были возмущены визитом Овечкина в Россию. Хоккеист принял участие в футбольном матче столичного «Динамо» против «Амкала». В социальных сетях фанаты призвали власти США запретить россиянину въезд в страну.