Овечкина спросили о планах на жизнь в России

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих планах продолжить приезжать в Россию. Об этом сообщает «Газета.ру» .

«Я приезжаю в Россию после каждого сезона в НХЛ. Будем продолжать так же», – заявил спортсмен.

Александр Овечкин является лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги. В 2005 году он перешёл в хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», но продолжает регулярно посещать Россию. Так, например, 28 июля спортсмен принял участие в благотворительном гала-матче в поддержку паралимпийцев. Игра состоялась на малой спортивной арене ЦСКА в Москве.