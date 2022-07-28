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39 минут назад

Овечкина спросили о планах на жизнь в России

Елена Прошина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих планах продолжить приезжать в Россию. Об этом сообщает «Газета.ру».

Овечкина спросили о планах на жизнь в России
Фото: ТАССТАСС

«Я приезжаю в Россию после каждого сезона в НХЛ. Будем продолжать так же», – заявил спортсмен.

Александр Овечкин является лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги. В 2005 году он перешёл в хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», но продолжает регулярно посещать Россию. Так, например, 28 июля спортсмен принял участие в благотворительном гала-матче в поддержку паралимпийцев. Игра состоялась на малой спортивной арене ЦСКА в Москве.

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Напомним, что ранее Александр Овечкин выступил на концерте группы «Руки вверх!».

Хоккей,Александр Овечкин,
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