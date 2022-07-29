Ничушкин назвал самое большое разочарование в жизни

Российский хоккеист Валерий Ничушкин, выигравший Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», вспомнил свое выступление на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.
На ОИ-2014 сборная России дошла до четвертьфинала, в котором уступила команде Финляндии (1:3).
«Почему все так плохо завершилось для сборной? На личности переходить не люблю и делать из этого выводы. Состав у нас тогда был сумасшедший — Овечкин, Малкин, Дацюк, Ковальчук.
Я воспринял ту неудачу очень близко к сердцу, хотя тогда от меня мало что зависело из-за моей роли в команде. Полностью отпустило только лет через пять.
Домашняя Олимпиада, большие ожидания от болельщиков, президент приезжает с наставлением перед турниром — и вылет в 1/4 финала. Это самое большое разочарование в моей жизни. Нам не удалось стать единой командой», — приводит слова хоккеиста «СЭ».
В минувшем сезоне 27-летний форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх. Это первый трофей форварда в карьере.
Ранее сообщалось, что Ничушкин играл в финале Кубка Стэнли со сломанной ногой.