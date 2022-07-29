Ничушкин назвал самое большое разочарование в жизни

«Почему все так плохо завершилось для сборной? На личности переходить не люблю и делать из этого выводы. Состав у нас тогда был сумасшедший — Овечкин, Малкин, Дацюк, Ковальчук.



Я воспринял ту неудачу очень близко к сердцу, хотя тогда от меня мало что зависело из-за моей роли в команде. Полностью отпустило только лет через пять.



Домашняя Олимпиада, большие ожидания от болельщиков, президент приезжает с наставлением перед турниром — и вылет в 1/4 финала. Это самое большое разочарование в моей жизни. Нам не удалось стать единой командой», — приводит слова хоккеиста «СЭ».