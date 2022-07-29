Клуб НХЛ отреагировал на ситуацию с возвращением Капризова в США

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин высказался о возвращении российского нападающего Кирилла Капризова в США. Его слова приводятся в Twitter журналиста Майкла Руссо.

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Герин назвал ситуацию с визой спортсмена деликатной.

«С ним все должно быть в порядке, и с нами все должно быть в порядке», — заявил он.

9 июля стало известно, что Капризову отказали во въезде в США. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом НХЛ. Последние недели нападающий находился в России.

6 июля сообщалось, что Капризова разыскивают по подозрению в приобретении военного билета. Однако отец спортсмена опроверг эту информацию, заявив, что сын проходит обучение в вузе.