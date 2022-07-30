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1 час назад

Овечкин рассказал о звездной болезни

Lenta.ruиещё 1

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Production», что в молодости у него была звездная болезнь.

Овечкин рассказал о звездной болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен признался, что столкнулся с этим, когда попал в первую команду «Динамо». «Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: "Успокойся. Ты еще ничего не добился"», — поделился он. Овечкин отметил, что нужно быть проще и всегда оставаться человеком.

Ранее Овечкин оценил шансы побить рекорд Уэйна Гретцки фразой «поживем — увидим».

«Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвертое места, он звонил, говорил: „Давай, работай. Я твой главный болельщик“», — рассказал форвард.

36-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Александр Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира.

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