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50 минут назад

Панарин рассказал о пользе укусов комаров

Елена Прошина

Российский хоккеист НХЛ Артемий Панарин рассказал, как стал сильнее, столкнувшись с кровососущими насекомыми в российской деревне. Его цитирует «Матч ТВ».

Панарин рассказал о пользе укусов комаров
Фото: НХЛНХЛ

По словам Панарина на днях он уезжал на неделю в деревню. Там ему причиняли неудобства оводы, мошки и комары, сменяющие друг друга. Они атаковали беспрестанно, приходилось просыпаться с покрасневшей кожей.

«Но, оказалось, это делает сильнее», – сказал хоккеист.

Он добавил, что раньше всегда ездил на Алтай, но потом на три года отказался от поездок из-за урезанного отпуска, прописанного в контракте.

В прошлом году Артемий Панарин проводил отпуск в родном селе Белоусово Челябинской области. Видео застолья под песни Михаила Круга и пирожки опубликовали в соцсетях.

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