Панарин рассказал о пользе укусов комаров

Российский хоккеист НХЛ Артемий Панарин рассказал, как стал сильнее, столкнувшись с кровососущими насекомыми в российской деревне. Его цитирует «Матч ТВ».

Фото: НХЛ НХЛ

По словам Панарина на днях он уезжал на неделю в деревню. Там ему причиняли неудобства оводы, мошки и комары, сменяющие друг друга. Они атаковали беспрестанно, приходилось просыпаться с покрасневшей кожей.

«Но, оказалось, это делает сильнее», – сказал хоккеист.

Он добавил, что раньше всегда ездил на Алтай, но потом на три года отказался от поездок из-за урезанного отпуска, прописанного в контракте.