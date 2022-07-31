Капризов стал единственным россиянином, попавшим в топ-5 лучших игроков НХЛ

Daily FaceoffDaily Faceoff составил рейтинг 300 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первое место досталось немецкому нападающему "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю . Чуть ниже в рейтинге расположился его одноклубник Коннор Макдэвид . Тройку лучших хоккеистов НХЛ замкнул Остон Мэттьюс из "Торонто". Кирилл Капризов стал лучшим среди россиян, он занял 4-е место.

"После сезона, в котором он завоевал "Колдер Трофи", Капризов побил рекорд франшизы "Уайлд" со счетом 46-61-108. Поскольку его карьера в КХЛ привела к позднему приезду в НХЛ, ему уже 25, поэтому он может быть на пике формы. Но это фантастический пик", — такую характеристику получил россиянин. В топ-15 рейтинга также вошли Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг").