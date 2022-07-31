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3 часа назад

Капризов стал единственным россиянином, попавшим в топ-5 лучших игроков НХЛ

Газета.Ru

Daily FaceoffDaily Faceoff составил рейтинг 300 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первое место досталось немецкому нападающему "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю. Чуть ниже в рейтинге расположился его одноклубник Коннор Макдэвид. Тройку лучших хоккеистов НХЛ замкнул Остон Мэттьюс из "Торонто". Кирилл Капризов стал лучшим среди россиян, он занял 4-е место.

Капризов стал единственным россиянином, попавшим в топ-5 лучших игроков НХЛ
Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/ReutersChristopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

"После сезона, в котором он завоевал "Колдер Трофи", Капризов побил рекорд франшизы "Уайлд" со счетом 46-61-108. Поскольку его карьера в КХЛ привела к позднему приезду в НХЛ, ему уже 25, поэтому он может быть на пике формы. Но это фантастический пик", — такую характеристику получил россиянин. В топ-15 рейтинга также вошли Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг").

Они расположились на 10-м, 11-м и 12-м месте соответственно. В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

Ранее генеральный менеджер "Миннесоты Уайлд" Билл Герин выразил уверенность, что российский нападающий клуба Кирилл Капризов вернется к началу сезона.

Хоккей,Билл Герин,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Кирилл Капризов,Артемий Панарин,Александр Овечкин,Андрей Василевский,
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