Овечкин вошел в список лучших спортсменов города Вашингтон

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон по версии The Sporting News.

Помимо Овечкина, в список также вошли: баскетболист Уэс Анселд, игрок в американский футбол Даррелл Грин, и бейсболист Уолтер Джонсон. 36-летний российский нападающий является обладателем Кубка Стэнли, девятикратным обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ и трёхкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.