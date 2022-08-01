Латвийский вратарь присоединился к клубу КХЛ вопреки запрету федерации

Латвийский вратарь Янис Калниньш присоединился к клубу «Амур» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается в YouTube-канале хабаровчан.

Фото: РИА Новости РИА Новости

30-летний латвийский голкипер отправился в российскую команду вопреки запрету со стороны Латвийской федерации хоккея (LHF). Организация заблокировала переход Калниньша в июле.

В конце июля сообщалось, что хоккеисты и тренеры, решившие работать на территории России, попали в поле зрение Службы безопасности Латвии. В апреле латвийский Сейм принял поправки в закон о спорте, которые запретили гражданам страны участвовать в спортивных соревнованиях на территории России.

Калниньш провел в КХЛ 199 матчей. Ранее голкипер представлял финский «Йокерит» и рижское «Динамо». Обе команды прекратили участие в КХЛ.