Канадский защитник потерял паспорт по дороге на сборы в "Сочи"

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о том, что канадский защитник Джо Морроу не приехал в расположение клуба вовремя из-за потери паспорта.

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«Морроу ехал в аэропорт и потерял паспорт. Пока сделал новый паспорт, новую визу, туда-сюда. Ждём его со дня на день, целая эпопея», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

У 29-летнего игрока обороны есть опыт выступлений в КХЛ. Он провёл 56 матчей за минское «Динамо» и «Барыс», в его активе 20 (3+17) очков при показателе полезности «-18». В сезоне-2021/2022 Морроу играл за «Барыс», забросил три шайбы и сделал 10 голевых передач в 29 встречах регулярного чемпионата, к которым добавил четыре ассиста в пяти играх Кубка Гагарина.