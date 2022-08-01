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48 минут назад

Канадский защитник не приехал в «Сочи» вовремя из-за потери паспорта

Чемпионат.com

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о том, что канадский защитник Джо Морроу не приехал в расположение клуба вовремя из-за потери паспорта.

Канадский защитник потерял паспорт по дороге на сборы в "Сочи"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Морроу ехал в аэропорт и потерял паспорт. Пока сделал новый паспорт, новую визу, туда-сюда. Ждём его со дня на день, целая эпопея», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

У 29-летнего игрока обороны есть опыт выступлений в КХЛ. Он провёл 56 матчей за минское «Динамо» и «Барыс», в его активе 20 (3+17) очков при показателе полезности «-18». В сезоне-2021/2022 Морроу играл за «Барыс», забросил три шайбы и сделал 10 голевых передач в 29 встречах регулярного чемпионата, к которым добавил четыре ассиста в пяти играх Кубка Гагарина.

В течение карьеры защитник выступал в Северной Америке. Он сыграл в 197 матчах в Американской хоккейной лиге и провёл ещё 173 встречи в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Кроме того, в сезоне-2020/2021 хоккеист выступал в чемпионате Финляндии и защищал цвета «Эссята».

Хоккей,Джо Морроу,Елена Кузнецова,Андрей Назаров,Динамо,
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