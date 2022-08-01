Шведскому хоккеисту не хватило денег, чтобы уехать из России

Новичок московского «Динамо» швед Якоб Лилья заявил изданию Expressen, что не хотел бы выступать за клуб КХЛ.
О переходе Лильи из «Барыса» в «Динамо» было официально объявлено 1 августа, срок соглашения составляет два года.
— Я уже очень четко высказывался по этому поводу — я хочу расторгнуть соглашение. У меня был шанс на это, я разговаривал с одним швейцарским клубом, а также «Мальме» и «Линчепингом», которые могли выкупить контракт. Лично я сам не могу себе этого позволить, у меня нет таких финансовых возможностей. У меня не хватит денег. Проще говоря, это стоит больше, чем у меня есть, — заявил хоккеист.
Также Лилья добавил, что соглашение с «Динамо» было достигнуто еще до начала событий на Украине в феврале.
Два предыдущих сезона Лилья провел в составе казахстанского «Барыса». Всего в КХЛ он провел 117 матчей, набрав 66 (39+27) очков.