Шведскому хоккеисту не хватило денег, чтобы уехать из России

— Я уже очень четко высказывался по этому поводу — я хочу расторгнуть соглашение. У меня был шанс на это, я разговаривал с одним швейцарским клубом, а также «Мальме» и «Линчепингом», которые могли выкупить контракт. Лично я сам не могу себе этого позволить, у меня нет таких финансовых возможностей. У меня не хватит денег. Проще говоря, это стоит больше, чем у меня есть, — заявил хоккеист.