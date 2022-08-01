Хоккеист Капризов вернулся в США

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов находится в Нью-Йорке, во вторник хоккеист вылетит в Миннесоту, сообщает The Athletic. Отмечается, что хоккеист вернулся в США на 5 недель раньше, чем было запланировано изначально. — Суперзвезда «Уайлд» Кирилл Капризов находится в США в целости и сохранности, как сообщают многочисленные источники в НХЛ. Он покинул Россию в конце прошлой недели через Турцию, в выходные прибыл в Нью-Йорк и во вторник должен прилететь в Миннесоту, — заявил журналист Майкл Руссо. Ранее сообщалось, что Капризову отказали во въезде в США. В июле появились сообщения, что у 25-летнего хоккеиста могут быть проблемы, связанные с военным билетом, однако отец хоккеиста сообщил, что Кирилл учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы и у него есть отсрочка от армии. В прошедшем сезоне Капризов набрал 116 очков в 87 матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.