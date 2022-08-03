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1 час назад

Российский клуб исключили из Азиатской хоккейной лиги по политическим причинам

Газета.Ruиещё 2

Российский хоккейный клуб «Сахалин» отстранили от участия в Азиатской хоккейной лиге (АХЛ) сезона-2022/23 в связи с политической обстановкой, сообщается на странице команды во «ВКонтакте».

Российский клуб исключили из Азиатской хоккейной лиги из-за политики
Фото: vk.com/hc_sakhalinvk.com/hc_sakhalin

«По итогам заседания руководством лиги по согласованию с командами было принято решение отстранить российских спортсменов от участия в турнире сезона-2022/23 с формулировкой «в связи с политической обстановкой», — говорится в сообщении.

Решение было принято 2 августа на заседании Азиатской хоккейной лиги, которое прошло в формате видеоконференции. «Сахалин» был единственным российским участником АХЛ.

Напомним, что сборная России пропустила чемпионат мира по хоккею 2022 года, который прошел в Финляндии. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, пройдет в финском Тампере и латвийской Риге.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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