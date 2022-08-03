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2 часа назад

Российский «Сахалин» исключили из Азиатской хоккейной лиги

Lenta.ru

Российский клуб «Сахалин» был отстранен от участия в Азиатской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Российский «Сахалин» исключили из Азиатской хоккейной лиги
Фото:  Страница ПСК «Сахалин» «во ВКонтакте» Страница ПСК «Сахалин» «во ВКонтакте»

В клубе отметили, что решение об исключении связано с обострившейся политической ситуацией. «Сахалин» был единственным представителем России в лиге. Команда — действующий чемпион АХЛ.

Розыгрыш АХЛ не проводился с 2020-го из-за пандемии коронавируса. «Сахалин» дважды в истории лиги становился победителем плей-офф. Российский клуб выступал в АХЛ с 2014 года.

АХЛ учреждена в 2003 году Федерацией хоккея Японии. В лиге состязаются команды из Японии и Южной Кореи.

28 февраля Международная федерация хоккея на льду отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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