Российский «Сахалин» исключили из Азиатской хоккейной лиги

Российский клуб «Сахалин» был отстранен от участия в Азиатской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Страница ПСК «Сахалин» «во ВКонтакте» Страница ПСК «Сахалин» «во ВКонтакте»

В клубе отметили, что решение об исключении связано с обострившейся политической ситуацией. «Сахалин» был единственным представителем России в лиге. Команда — действующий чемпион АХЛ.

Розыгрыш АХЛ не проводился с 2020-го из-за пандемии коронавируса. «Сахалин» дважды в истории лиги становился победителем плей-офф. Российский клуб выступал в АХЛ с 2014 года.

АХЛ учреждена в 2003 году Федерацией хоккея Японии. В лиге состязаются команды из Японии и Южной Кореи.