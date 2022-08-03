Знарок объяснил, почему не смотрит хоккей с женой

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок в интервью «Матч ТВ» рассказал, как в его семье проходил просмотр плей офф НХЛ с участием «Нью Йорк Рейнджерс».
«Рейнджерс» в финале Восточной конференции проиграл «Тампе» (2–4). Российский форвард команды и зять Олега Знарка Артемий Панарин в сезоне 2021/22 провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 96 очков (22+74), в 20 играх плей офф заработал 16 баллов за результативность (6+10).
— Вы смотрели плей офф «Рейнджерс»? Они до финала конференции дошли.
— Да, смотрел внимательно.
— Артемий забил в овертайме седьмого матча в первом раунде, когда ньюйоркцы уступали 1–3, но вытащили серию с «Питтсбургом». Ваши эмоции в тот момент?
— Мы раньше смотрели хоккей по ночам вместе с женой. Но если «Рейнджерс» проигрывают, меня обвиняют во всех поражениях.
— Почему?
— Потому что мы с женой по разному болеем. Она просто эмоционально переживает, а я начинаю комментировать и кого то обсуждать. Ей это не нравится.
Тогда мы стали смотреть хоккей по отдельности. Илона во время плей офф оставалась наверху в спальне. Не смотрит матч, но и не спит. И я думаю, что ей тяжелее. Потому что она не видит игры, а ждет результата.
Когда Тема забил, я снизу заорал. Тогда она поняла, что «Рейнджерс» победили. Очень эмоциональный момент.