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2 часа назад

Знарок объяснил, почему они с женой смотрят хоккей по отдельности

Матч ТВ

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок в интервью «Матч ТВ» рассказал, как в его семье проходил просмотр плей офф НХЛ с участием «Нью Йорк Рейнджерс».

Знарок объяснил, почему не смотрит хоккей с женой
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

«Рейнджерс» в финале Восточной конференции проиграл «Тампе» (2–4). Российский форвард команды и зять Олега Знарка Артемий Панарин в сезоне 2021/22 провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 96 очков (22+74), в 20 играх плей офф заработал 16 баллов за результативность (6+10).

— Вы смотрели плей офф «Рейнджерс»? Они до финала конференции дошли.

— Да, смотрел внимательно.

— Артемий забил в овертайме седьмого матча в первом раунде, когда ньюйоркцы уступали 1–3, но вытащили серию с «Питтсбургом». Ваши эмоции в тот момент?

— Мы раньше смотрели хоккей по ночам вместе с женой. Но если «Рейнджерс» проигрывают, меня обвиняют во всех поражениях.

— Почему?

— Потому что мы с женой по разному болеем. Она просто эмоционально переживает, а я начинаю комментировать и кого то обсуждать. Ей это не нравится.

Тогда мы стали смотреть хоккей по отдельности. Илона во время плей офф оставалась наверху в спальне. Не смотрит матч, но и не спит. И я думаю, что ей тяжелее. Потому что она не видит игры, а ждет результата.

Когда Тема забил, я снизу заорал. Тогда она поняла, что «Рейнджерс» победили. Очень эмоциональный момент.

Хоккей,Олег Знарок,Артемий Панарин,
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