Хоккеист рассказал о требовании в Финляндии убрать флаг России со шлема

«Лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды», — поделился Волков.