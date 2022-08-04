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16 минут назад

Игравший в Финляндии хоккеист рассказал о требовании убрать флаг России со шлема

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Голкипер московского «Динамо» Константин Волков высказался об отношении к россиянам в Финляндии. Его слова передает Sports.ru.

Хоккеист рассказал о требовании в Финляндии убрать флаг России со шлема
Фото: ТАССТАСС

Хоккеист, игравший в прошедшем сезоне за финский «Эссят», рассказал о требовании клуба заклеить флаг России на шлеме.

«Лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды», — поделился Волков.

Он добавил, что в остальном не ощутил негатива к себе в Финляндии.

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Волков присоединился к «Эссят» в 2021 году. Всего за клуб он провел 37 матчей. Весной 2022 года 24-летний Волков подписал двухлетний контракт со столичным «Динамо».

Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков заявил, что отношение к нему в США не поменялось. «Никакого давления со стороны американской общественности я не ощутил. Проводил ли клуб какие-то меры по защите российских игроков? У нас было все хорошо», — пояснил он.

Хоккей,Владислав Гавриков,Константин Волков,Динамо,
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