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2 часа назад

Фетисов дал совет российским хоккеистам после инцидента с флагом

Илья Родин

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов посоветовал российским хоккеистам возвращаться домой. Он отметил, что в России «их любят и ждут». Об этом пишет РБК.

Фетисов дал совет российским хоккеистам после скандала с флагом
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее хоккеист Константин Волков рассказал о неприятной истории, которая произошла с ним в Финляндии. Спортсмен сообщил, что его заставили заклеить на шлеме российский флаг. Представители финской лиги обосновали это тем, что не следует давать повод для провокаций и агрессии.

Вячеслав Фетисов, комментируя ситуацию, посоветовал российским хоккеистам возвращаться в Россию. Туда, где «никто не будет просить заклеивать флаг».

Хоккеист рассказал о требовании в Финляндии убрать флаг России со шлема

Он подчеркнул, что происходящие в спортивном мире события, в том числе и эта история, ужасны по своей сути.

Напомним, что в сезоне 2021-2022 голкипер Константин Волков выступал за ХК «Эссят». Весной этого года он вернулся в Россию и подписал контракт с московским «Динамо».

Хоккей,Константин Волков,Вячеслав Фетисов,Динамо,
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