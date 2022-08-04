Фетисов дал совет российским хоккеистам после скандала с флагом

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов посоветовал российским хоккеистам возвращаться домой. Он отметил, что в России «их любят и ждут». Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что ранее хоккеист Константин Волков рассказал о неприятной истории, которая произошла с ним в Финляндии. Спортсмен сообщил, что его заставили заклеить на шлеме российский флаг. Представители финской лиги обосновали это тем, что не следует давать повод для провокаций и агрессии.

Вячеслав Фетисов, комментируя ситуацию, посоветовал российским хоккеистам возвращаться в Россию. Туда, где «никто не будет просить заклеивать флаг».

Он подчеркнул, что происходящие в спортивном мире события, в том числе и эта история, ужасны по своей сути.