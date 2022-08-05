Нападающий сборной России по хоккею выбыл из строя на две недели

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА и сборной России среди игроков до 25 лет Матвей Мичков пропустит из-за травмы две недели. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в клубе.

17-летний Мичков получил травму 4 августа во втором периоде матча предсезонного турнира в Сочи в составе сборной России U25 с минским "Динамо" после столкновения с защитником Алексеем Емелиным. Форвард самостоятельно ушел в раздевалку и на льду больше не появлялся. После матча он покинул арену с забинтованным коленом.