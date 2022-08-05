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1 час назад

Хоккеист СКА Мичков выбыл из строя на две недели

ТАССиещё 1

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА и сборной России среди игроков до 25 лет Матвей Мичков пропустит из-за травмы две недели. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в клубе.

Нападающий сборной России по хоккею выбыл из строя на две недели
Фото: Официальный сайт ФХРОфициальный сайт ФХР

"Восстановление займет две недели", - сказал собеседник агентства.

17-летний Мичков получил травму 4 августа во втором периоде матча предсезонного турнира в Сочи в составе сборной России U25 с минским "Динамо" после столкновения с защитником Алексеем Емелиным. Форвард самостоятельно ушел в раздевалку и на льду больше не появлялся. После матча он покинул арену с забинтованным коленом.

Хоккей,Алексей Емелин,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Динамо,
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