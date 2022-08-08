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2 часа назад

Двукратный олимпийский чемпион Бержерон подписал новый контакт с клубом НХЛ "Бостон"

ТАССиещё 1

ТАСС, 8 августа. Канадский форвард Патрис Бержерон подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Бостона".

Двукратный олимпийский чемпион Бержерон подписал новый контакт с клубом НХЛ "Бостон"
Фото: ТАССТАСС

Соглашение подписано на один год на сумму $2,5 млн, еще $2,5 млн Бержерон может заработать в виде бонусов.

Бержерону 37 лет, он был выбран "Бостоном" во втором раунде драфта НХЛ 2003 года под общим 45-м номером. Предстоящий сезон НХЛ станет для него 19-м в карьере. В 2011 году вместе с "Бостоном" он стал обладателем Кубка Стэнли. Канадец занимает третье место в истории клуба по сыгранным матчам (1 216), четвертое - по голам (400), передачам (582) и очкам (982).

В прошлом сезоне форвард провел 73 игры и набрал 65 очков (25 шайб + 40 передач), в семи играх плей-офф набрал 7 (3+4) очков. По итогам прошлого сезона Бержерон в рекордный, пятый раз стал обладателем награды "Селки трофи" (вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата). В составе сборной Канады он стал двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира 2004 года.

Хоккей,Патрис Бержерон,
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