Двукратный олимпийский чемпион Бержерон подписал новый контакт с клубом НХЛ "Бостон"

ТАСС, 8 августа. Канадский форвард Патрис Бержерон подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Бостона".

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Соглашение подписано на один год на сумму $2,5 млн, еще $2,5 млн Бержерон может заработать в виде бонусов.

Бержерону 37 лет, он был выбран "Бостоном" во втором раунде драфта НХЛ 2003 года под общим 45-м номером. Предстоящий сезон НХЛ станет для него 19-м в карьере. В 2011 году вместе с "Бостоном" он стал обладателем Кубка Стэнли. Канадец занимает третье место в истории клуба по сыгранным матчам (1 216), четвертое - по голам (400), передачам (582) и очкам (982).